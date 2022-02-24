ЦСКА: «Команда возвращается в Москву в полном составе»

ЦСКА завершил тренировочные сборы в Турции.

«Команда завершила тренировочные сборы и возвращается в Москву в полном составе», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее журналист Максим Фридман заявил, что несколько легионеров ЦСКА отказываются возвращаться в Россию из-за ситуации в Украине.

Сегодня утром Россия начала военную операцию в Украине.

В субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.

Команда завершила #ФонбетТренировочныеСборы и возвращается в Москву в полном составе pic.twitter.com/nB62f1ksqL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 24, 2022

Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Об уходе из команды не может быть и речи»

Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

Василий Березуцкий: «Нет войне»