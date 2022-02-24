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    ЦСКА: «Команда возвращается в Москву в полном составе»

    ЦСКА завершил тренировочные сборы в Турции.

    «Команда завершила тренировочные сборы и возвращается в Москву в полном составе», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Ранее журналист Максим Фридман заявил, что несколько легионеров ЦСКА отказываются возвращаться в Россию из-за ситуации в Украине.

    • Сегодня утром Россия начала военную операцию в Украине.
    • В субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.
    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    24.02.2022 18:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +894

      вальтер79 9 часов назад

      леги цска красавцы не зассали моя уважуха им

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4997

      Каратель > вальтер79 9 часов назад

      в чём красавцы то? контракт есть контракт ,не выполняешь условия-плати неустойку,а денег как в России им никто не заплатит

      2
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