ЦСКА сегодня вернется в Россию. Матч со «Спартаком» – послезавтра

В ЦСКА сообщили, что сегодня вечером команда вылетит в Россию со сборов в Турции.
Сообщалось, что несколько легионеров команды отказываются возвращаться в Россию из-за ситуации в Украине.
«Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции. Вечером армейцы должны прилететь в Москву», – заявила пресс-служба ЦСКА.
- В субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
- Сегодня утром Россия начала спецоперацию на Украине.
Источник: «Чемпионат»