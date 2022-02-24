ЦСКА сегодня вернется в Россию. Матч со «Спартаком» – послезавтра

В ЦСКА сообщили, что сегодня вечером команда вылетит в Россию со сборов в Турции.

Сообщалось, что несколько легионеров команды отказываются возвращаться в Россию из-за ситуации в Украине.

«Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции. Вечером армейцы должны прилететь в Москву», – заявила пресс-служба ЦСКА.