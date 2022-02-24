Президент «Арсенала» Аджоев – о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ: «Что нам скажут, то мы и будем делать»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о возможном переносе матчей 19-го тура чемпионата России из-за военной операции на Украине.

«Мы ничего от лиги не получали. Будем действовать так, как нам скажут. Конечно, команда готовится в штатном режиме. Мы сейчас на сборах в Турции.

Впереди паровоза бежать не стоит. Что нам скажут, то мы и будем делать», – сказал Аджоев.

В 19-м туре РПЛ «Арсенал» сыграет на выезде с «Сочи».

Матч запланирован на субботу, 26 февраля. Начало – в 16.30 мск.

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