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    Президент «Арсенала» Аджоев – о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ: «Что нам скажут, то мы и будем делать»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о возможном переносе матчей 19-го тура чемпионата России из-за военной операции на Украине.

    «Мы ничего от лиги не получали. Будем действовать так, как нам скажут. Конечно, команда готовится в штатном режиме. Мы сейчас на сборах в Турции.

    Впереди паровоза бежать не стоит. Что нам скажут, то мы и будем делать», – сказал Аджоев.

    • В 19-м туре РПЛ «Арсенал» сыграет на выезде с «Сочи».
    • Матч запланирован на субботу, 26 февраля. Начало – в 16.30 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2022 10:18
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