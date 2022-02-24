Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    «Динамо» отменило пресс-конференцию Шварца, посвященную возобновлению РПЛ

    Запланированная на сегодня пресс-конференция главного тренера «Динамо» Сандро Шварца не состоится.

    Клуб отменил мероприятие без объяснения причин.

    Немец должен был ответить на вопросы о возобновлении сезона и предстоящем матче с «Химками».

    • Матч «Химки» – «Динамо» запланирован на субботу, 26 февраля.
    • Команды занимают 16-е и 2-е место соответственно в турнирной таблице РПЛ.
    • Возобновление сезона РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине.

    Банк ВТБ после введения санкций отдал пакет акций «Динамо»

    «Хороший парень»: Линекер похвалил Смолова за пост «Нет войне»

    Смолов: «Нет войне!»

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 09:39
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru