«Динамо» отменило пресс-конференцию Шварца, посвященную возобновлению РПЛ

Решил личные санкции наложить на Динамо. Воронин заменит труса Шварца.
Запланированная на сегодня пресс-конференция главного тренера «Динамо» Сандро Шварца не состоится.
Клуб отменил мероприятие без объяснения причин.
Немец должен был ответить на вопросы о возобновлении сезона и предстоящем матче с «Химками».
- Матч «Химки» – «Динамо» запланирован на субботу, 26 февраля.
- Команды занимают 16-е и 2-е место соответственно в турнирной таблице РПЛ.
- Возобновление сезона РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине.
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