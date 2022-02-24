«Динамо» отменило пресс-конференцию Шварца, посвященную возобновлению РПЛ

Запланированная на сегодня пресс-конференция главного тренера «Динамо» Сандро Шварца не состоится.

Клуб отменил мероприятие без объяснения причин.

Немец должен был ответить на вопросы о возобновлении сезона и предстоящем матче с «Химками».

Матч «Химки» – «Динамо» запланирован на субботу, 26 февраля.

Команды занимают 16-е и 2-е место соответственно в турнирной таблице РПЛ.

Возобновление сезона РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине.

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