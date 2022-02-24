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    Фернандеш побил рекорд Бекхэма, сделав ассисты в шести играх ЛЧ подряд

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.

    Единственный мяч в состава английской команды забил Энтони Эланга после передачи Бруну Фернандеша.

    Португалец ассистировал партнерам в шести играх ЛЧ подряд. Это рекорд для футболистов английских клубов.

    Фернандеш превзошел достижение Дэвида Бекхэма, который выступая за «МЮ» отдавал голевые пасы в пяти матчах турнира кряду в 1998 году.

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    Источник: Opta

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    24.02.2022 08:49
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