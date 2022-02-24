Фернандеш побил рекорд Бекхэма, сделав ассисты в шести играх ЛЧ подряд

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.

Единственный мяч в состава английской команды забил Энтони Эланга после передачи Бруну Фернандеша.

Португалец ассистировал партнерам в шести играх ЛЧ подряд. Это рекорд для футболистов английских клубов.

Фернандеш превзошел достижение Дэвида Бекхэма, который выступая за «МЮ» отдавал голевые пасы в пяти матчах турнира кряду в 1998 году.

Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

«Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

«Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ