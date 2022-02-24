Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Эланга – самый молодой автор гола «Манчестер Юнайтед» в плей-офф ЛЧ

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.

    Единственный мяч в состава английской команды забил Энтони Эланга.

    Швед стал самым молодым автором гола «МЮ» в плей-офф главного еврокубка.

    Эланга отличился в возрасте 19 лет и 302 дней.

    «Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

    «Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

    Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 08:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru