Эланга – самый молодой автор гола «Манчестер Юнайтед» в плей-офф ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.

Единственный мяч в состава английской команды забил Энтони Эланга.

Швед стал самым молодым автором гола «МЮ» в плей-офф главного еврокубка.

Эланга отличился в возрасте 19 лет и 302 дней.

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