В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.

Гол Энтони Эланги стал для манкунианцев 500-м в истории Кубка / Лиги чемпионов.

«МЮ» – четвертая команда в турнире, которой это удалось, после «Барселоны» (624), «Баварии» (760) и «Реала» (1001).

«Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

«Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ