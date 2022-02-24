АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:0) и сократил отставание от «Манчестер Сити» до 3 очков

«Ливерпуль» в 19-м туре чемпионата Англии разгромил «Лидс». В трех голах поучаствовал Мохамед Салах, в двух – Садио Мане.

Ливерпульцы отстают от первого места на три очка. «Лидс» остался 15-м.

«Лидс» не побеждает на «Энфилд Роуд» с 2001 года.

Англия. АПЛ. 19-й тур

Ливерпуль – Лидс – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Салах, 15 (с пенальти); 2:0 – Матип, 30; 3:0 – Салах, 35 (с пенальти); 4:0 – Мане, 80; 5:0 – Мане, 90+1; 6:0 – ван Дейк, 90+3.

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