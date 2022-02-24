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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:0) и сократил отставание от «Манчестер Сити» до 3 очков

    «Ливерпуль» в 19-м туре чемпионата Англии разгромил «Лидс». В трех голах поучаствовал Мохамед Салах, в двух – Садио Мане.

    Ливерпульцы отстают от первого места на три очка. «Лидс» остался 15-м.

    «Лидс» не побеждает на «Энфилд Роуд» с 2001 года.

    Англия. АПЛ. 19-й тур

    Ливерпуль – Лидс – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Салах, 15 (с пенальти); 2:0 – Матип, 30; 3:0 – Салах, 35 (с пенальти); 4:0 – Мане, 80; 5:0 – Мане, 90+1; 6:0 – ван Дейк, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Салах первым набрал 10+10 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ

    13:0 – удары по воротам в 1-м тайме матча «Ливерпуль» – «Лидс»

    «Ливерпуль» – «Лидс»: команды лидируют в сезоне АПЛ по голам со стандартов

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2022 00:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 12 часов назад

      Эта победа говорит о том что Ливерпуль сейчас в полном порядке. Все лидеры клуба набрали оптимальную форму.

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      Рейтинг: +10

      rtyr54 24 февраля, 01:48

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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