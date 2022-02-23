Глава «Атлетико» Сересо: «Симеоне будет в клубе столько, сколько хочет. Это ясно?»

Энрике Сересо, президент «Атлетико», заявил о неприкосновенности главного тренера Диего Симеоне. Он уйдет только по собственному желанию.
«Симеоне будет в «Атлетико» столько, сколько захочет. Это ясно? Никто не сделал того, что сделал он за десять лет в клубе», – сказал Сересо.
- Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
- Под его руководством клуб дважды выиграл Примеру и Лигу Европы.
- «Атлетико» идет в Примере 5-м.
Симеоне – о матче с «МЮ»: «Нам противостоит одна из лучших команд мира»
Президент «Атлетико»: «Симеоне – важная часть клуба. Никогда не думали о его увольнении»
Экс-тренер «Барсы» Вальверде может возглавить «Атлетико» вместо Симеоне