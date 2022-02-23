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    Глава «Атлетико» Сересо: «Симеоне будет в клубе столько, сколько хочет. Это ясно?»

    Энрике Сересо, президент «Атлетико», заявил о неприкосновенности главного тренера Диего Симеоне. Он уйдет только по собственному желанию.

    «Симеоне будет в «Атлетико» столько, сколько захочет. Это ясно? Никто не сделал того, что сделал он за десять лет в клубе», – сказал Сересо.

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года.
    • Под его руководством клуб дважды выиграл Примеру и Лигу Европы.
    • «Атлетико» идет в Примере 5-м.

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    Источник: твиттер Рубена Урии

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    23.02.2022 21:42
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