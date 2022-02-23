«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: мадридцы пять раз вылетали из плей-офф Лиги чемпионов от команд Роналду

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». У гостей должен сыграть нападающий Криштиану Роналду.

«Атлетико» пять раз вылетал из плей-офф Лиги чемпионов от команд, где был Роналду.

Роналду в сезоне Лиги чемпионов забил более половины голов «МЮ» (6 из 11).

Ранее команды в рамках ЛЧ не встречались.

У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.

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