Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: у Роналду четыре хет-трика в ворота мадридцев

    В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». У гостей должен сыграть нападающий Криштиану Роналду.

    В 35 матчах против «Атлетико» Роналду забил 25 голов (включая четыре хет-трика).

    • Роналду в сезоне Лиги чемпионов забил более половины голов «МЮ» (6 из 11).
    • Ранее команды в рамках ЛЧ не встречались.
    • У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.

    Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

    Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

    «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: мадридцы пять раз вылетали из плей-офф Лиги чемпионов от команд Роналду

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 12:18
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru