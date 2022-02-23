«Челси» не проигрывает дома 16 матчей подряд

Беспроигрышная серия «Челси» на «Стэмфорд Бридж» достигла 16 матчей. В расчет берутся все турниры.

В этих 16 встречах «Челси» пять раз сыграл вничью.

Накануне «Челси» победил в 1/8 финала «Лилль» (2:0).

Ответная игра состоится 16 марта.

«Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов.

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