Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    «Челси» не проигрывает дома 16 матчей подряд

    Беспроигрышная серия «Челси» на «Стэмфорд Бридж» достигла 16 матчей. В расчет берутся все турниры.

    В этих 16 встречах «Челси» пять раз сыграл вничью.

    • Накануне «Челси» победил в 1/8 финала «Лилль» (2:0).
    • Ответная игра состоится 16 марта.
    • «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов.

    Лукаку не думает об уходе из «Челси» (The Guardian)

    Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)

    Ковачич и Зиеш рискуют пропустить финал Кубка лиги против «Ливерпуля»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 08:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru