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    Новичок «Спартака» Пруцев: «Проходил просмотр в «Динамо», но меня не смогли заселить на базу»

    Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал, как в юношеском возрасте едва не оказался в «Динамо». Помешал жилищный вопрос.

    «Перед поездкой в Москву меня на турнире имени Владимира Казачeнка в Петербурге заметило «Динамо», позвали на просмотр, я его прошeл. Но заселить на базу меня не смогли. Будь я сильнее конкурентов, жильe бы дали. Но, видимо, не в моeм случае. А переехать в Москву с родителями у меня не было возможности», – сказал Пруцев.

    • «Спартак» заплатил «Крыльям Советов» за Пруцева 1,5 миллиона евро.
    • Он взял себе 25-й игровой номер.
    • Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

    Пруцев: «Спартак» – новый уровень для меня. Я попал в очень сильную команду»

    Нобоа – о новичке «Спаратка» Пруцеве: «Большой талант. У него очень хорошее видение поля»

    Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

    Источник: «Чемпионат»

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    23.02.2022 08:29
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +94392

      zigbert 23 февраля, 16:01

      Ну значит не судьба. Таких случаев предостаточно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      Мортус 23 февраля, 11:59

      Но спартачок подобрал. Видимо с общежитием в тарасовке всё нормально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Юрэс 23 февраля, 10:20

      Снова СЛОВА про НОВИЧКА

      0
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