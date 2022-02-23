Новичок «Спартака» Пруцев: «Проходил просмотр в «Динамо», но меня не смогли заселить на базу»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал, как в юношеском возрасте едва не оказался в «Динамо». Помешал жилищный вопрос.

«Перед поездкой в Москву меня на турнире имени Владимира Казачeнка в Петербурге заметило «Динамо», позвали на просмотр, я его прошeл. Но заселить на базу меня не смогли. Будь я сильнее конкурентов, жильe бы дали. Но, видимо, не в моeм случае. А переехать в Москву с родителями у меня не было возможности», – сказал Пруцев.

«Спартак» заплатил «Крыльям Советов» за Пруцева 1,5 миллиона евро.

Он взял себе 25-й игровой номер.

Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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