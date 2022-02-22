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    Газизов: «Кокорин в «Уфе» сейчас – это нереально»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в башкирский клуб в зимнее трансферное окно.

    «Кокорин в «Уфе» сейчас – это нереально. Если разорвeт контракт с «Фиорентиной»? Скажу так – я бы очень хотел видеть его у нас», – сказал Газизов.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2022 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2022, 22:38

      Почему нереально? В городе нет "Кофемании"? Чиновников-то хоть достаточно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 20:53

      Можно Кокошу, попробовать в Кайрат засунуть, через казахов многие "сбитые летчики" прошли...

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