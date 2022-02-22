Газизов: «Кокорин в «Уфе» сейчас – это нереально»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в башкирский клуб в зимнее трансферное окно.

«Кокорин в «Уфе» сейчас – это нереально. Если разорвeт контракт с «Фиорентиной»? Скажу так – я бы очень хотел видеть его у нас», – сказал Газизов.