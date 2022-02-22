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    Ротенберг: «Санкции Великобритании не повлияют на «Сочи»

    Владелец «Сочи» Бориc Ротенберг отреагировал на санкции, которые против него ввела Великобритания.

    «Нет, санкции Великобритании не повлияют на ФК «Сочи» и поддержку клуба с моей стороны» – сказал Ротенберг.

    • Ротенбергу будет запрещено въезжать в страну. Все его активы, которыми он владеет в Великобритании, будут заморожены.
    • Великобритания также ввела санкции на «Промсвязьбанк» – спонсора ЦСКА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    22.02.2022 18:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 12:14

      Вот звучит как угроза запретят въезд в великобританию. И что? Он что к вам ломится в страну? Ипанутые!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 22 февраля 2022, 23:03

      Правильно, теперь фк сочи будут содержать пенсы и бюджетники

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 февраля 2022, 20:31

      Ворюга уже все прикинул

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 22 февраля 2022, 19:58

      Пусть отдадут деньги за Челси и Арсенал (соответствующую часть)! И передадут их в бюджет РФ. Слабо?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > стоп кран 22 февраля 2022, 21:11

      Похоже, что с головой никак. Привычка считать деньги в чужом кармане не более чем зависть убогих. Одним словом страдальцы..............

      2
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 18:57

      Но на обычный народ повлияют. А олигарху пох_уй.

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Fusballer 22 февраля 2022, 20:00

      А как санкции против Ротенберга повлияют на обычный народ? На обычный народ скорее влияют санкции, вводимые внутри страны - например, искусственно заниженный курс рубля, заниженные зарплаты, заниженные пенсии...

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      Рейтинг: +1232

      mama1991 > Fusballer 22 февраля 2022, 20:02

      все на оборот

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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > житель СПб 22 февраля 2022, 20:39

      + завышенные цены на продукты , бензин , коммунальные услуги (((

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      Рейтинг: +465

      Stavr007 > житель СПб 22 февраля 2022, 22:30

      ну например сейчас цены на технику взлетят как обычно, импортные запчасти и тд

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