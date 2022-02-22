Ротенберг: «Санкции Великобритании не повлияют на «Сочи»

Владелец «Сочи» Бориc Ротенберг отреагировал на санкции, которые против него ввела Великобритания.

«Нет, санкции Великобритании не повлияют на ФК «Сочи» и поддержку клуба с моей стороны» – сказал Ротенберг.

Ротенбергу будет запрещено въезжать в страну. Все его активы, которыми он владеет в Великобритании, будут заморожены.

Великобритания также ввела санкции на «Промсвязьбанк» – спонсора ЦСКА.

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