Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» заплатит за 18-летнего игрока «Хаммарбю» 4,5+2,5 миллиона. Он перейдет летом

    Полузащитник «Хаммарбю» Виллиот Сведберг перейдет в «Локомотив».

    Как пишет «РБ Спорт», трансфер 18-летнего игрока обойдется московскому клуб примерно в 7 миллионов евро (4,5 млн + 2,5 млн бонусов).

    Сведберг будет играть за «Хаммарбю» до конца сезона на правах аренды.

    • Сведберг – центральный полузащитник
    • Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.
    • Его рыночная цена – 1,8 млн евро.

    Новости по теме
    Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка 47
    Чернов назвал причину, почему не приглашал Пиняева в «Спартак» 1
    Канчельскис допустил, что Дзюба еще уедет играть в Европу 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2022 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 22 февраля 2022, 14:51

      Его рыночная цена – 1,8 млн евро. Куплен на 4,5 (с бонусами за 7). ппц.
      Достижение подписать свободного ТОП -игрока бесплатно. А не переплатить в 3 раза.
      Безобразие.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Красногорск_Фан 23 февраля 2022, 14:15

      Ничего ты не понимаешь в работе руководства клуба) И я походу тоже)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 14:45

      Звиздец переплата.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11