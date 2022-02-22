«Локомотив» заплатит за 18-летнего игрока «Хаммарбю» 4,5+2,5 миллиона. Он перейдет летом

Его рыночная цена – 1,8 млн евро. Куплен на 4,5 (с бонусами за 7). ппц.
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Безобразие.
Полузащитник «Хаммарбю» Виллиот Сведберг перейдет в «Локомотив».
Как пишет «РБ Спорт», трансфер 18-летнего игрока обойдется московскому клуб примерно в 7 миллионов евро (4,5 млн + 2,5 млн бонусов).
Сведберг будет играть за «Хаммарбю» до конца сезона на правах аренды.
- Сведберг – центральный полузащитник
- Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.
- Его рыночная цена – 1,8 млн евро.