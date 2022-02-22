«Локомотив» заплатит за 18-летнего игрока «Хаммарбю» 4,5+2,5 миллиона. Он перейдет летом

Полузащитник «Хаммарбю» Виллиот Сведберг перейдет в «Локомотив».

Как пишет «РБ Спорт», трансфер 18-летнего игрока обойдется московскому клуб примерно в 7 миллионов евро (4,5 млн + 2,5 млн бонусов).

Сведберг будет играть за «Хаммарбю» до конца сезона на правах аренды.