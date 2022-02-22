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    Агуэро: «За последние 15 лет я не видел в Европе игрока уровня Месси»

    Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

    «Поражает, насколько легко ему даются действия, с которыми у других возникает больше проблем.

    За последние 15 лет я не видел в Европе никого, кто был бы на одном уровне с Месси. Он на голову выше других футболистов», – сказал Агуэро.

    • Месси провел в чемпионате Франции 15 матчей. У него 2 гола и 8 ассистов.
    • По итогам 2021 года Лео получил «Золотой мяч».

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    Источник: TyC Sports

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    22.02.2022 08:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 27 февраля 2022, 13:02

      А что, Роналду никогда не видел?! Он играет не только тогда, когда есть настроение или в пятке не чешется. Он играет всегда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 10:02

      Согласен от части, потому как Хави и Иньеста системообразуещие игроки были, Месси сам по себе и ему надо еще вписаться в командную игру (ПСЖ показывает что это сложно), но зарплаты Жозеп всем раздул в Барсе....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 22 февраля 2022, 09:14

      Роналду: «Ну да,ну да пошёл я ***ер!»

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 08:35

      Просто Агуэро не смотрит РПЛ.

      1
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