Агуэро: «За последние 15 лет я не видел в Европе игрока уровня Месси»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Поражает, насколько легко ему даются действия, с которыми у других возникает больше проблем.

За последние 15 лет я не видел в Европе никого, кто был бы на одном уровне с Месси. Он на голову выше других футболистов», – сказал Агуэро.