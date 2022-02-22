Агуэро: «За последние 15 лет я не видел в Европе игрока уровня Месси»

А что, Роналду никогда не видел?! Он играет не только тогда, когда есть настроение или в пятке не чешется. Он играет всегда.
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Поражает, насколько легко ему даются действия, с которыми у других возникает больше проблем.
За последние 15 лет я не видел в Европе никого, кто был бы на одном уровне с Месси. Он на голову выше других футболистов», – сказал Агуэро.
- Месси провел в чемпионате Франции 15 матчей. У него 2 гола и 8 ассистов.
- По итогам 2021 года Лео получил «Золотой мяч».