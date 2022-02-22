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    «Тоттенхэм» хочет, чтобы Кейн сам инициировал переговоры о новом контракте

    «Тоттенхэм» пока не будет обсуждать с форвардом Гарри Кейном возможность продления контракта.

    В клубе хотят, чтобы 28-летний футболист сам проявил инициативу в данном вопросе.

    Англичанин намерен посмотреть на прогресс команды, и лишь затем принять решение о своем будущем.

    • В этом сезоне Кейн забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: The Athletic

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    22.02.2022 00:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 февраля 2022, 10:04

      Леви вообще обалдел, мало то что джентельменские соглашения все динамит, так еще и инициативу на поклон к нему?!!?

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