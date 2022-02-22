«Тоттенхэм» хочет, чтобы Кейн сам инициировал переговоры о новом контракте

Леви вообще обалдел, мало то что джентельменские соглашения все динамит, так еще и инициативу на поклон к нему?!!?
«Тоттенхэм» пока не будет обсуждать с форвардом Гарри Кейном возможность продления контракта.
В клубе хотят, чтобы 28-летний футболист сам проявил инициативу в данном вопросе.
Англичанин намерен посмотреть на прогресс команды, и лишь затем принять решение о своем будущем.
- В этом сезоне Кейн забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.