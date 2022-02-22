«Тоттенхэм» хочет, чтобы Кейн сам инициировал переговоры о новом контракте

«Тоттенхэм» пока не будет обсуждать с форвардом Гарри Кейном возможность продления контракта.

В клубе хотят, чтобы 28-летний футболист сам проявил инициативу в данном вопросе.

Англичанин намерен посмотреть на прогресс команды, и лишь затем принять решение о своем будущем.