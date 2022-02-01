У Томаса Мюллера выявлен коронавирус

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сдал положительный тест на COVID-19.
32-летний футболист находится на самоизоляции. Он чувствует себя хорошо.
- В этом сезоне Мюллер забил 10 голов и сделал 22 ассиста в 33 матчах.
- Следующий соперник «Баварии» – «Айнтрахт» (26 февраля).
Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по числу голов в 23 турах. Он сам его установил в прошлом сезоне
Левандовски забил 39 голов в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне
Бундеслига. «Бавария» разгромила аутсайдера «Гройтер Фюрт», Левандовски сделал дубль