У Томаса Мюллера выявлен коронавирус

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сдал положительный тест на COVID-19.

32-летний футболист находится на самоизоляции. Он чувствует себя хорошо.

В этом сезоне Мюллер забил 10 голов и сделал 22 ассиста в 33 матчах.

Следующий соперник «Баварии» – «Айнтрахт» (26 февраля).

Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по числу голов в 23 турах. Он сам его установил в прошлом сезоне

Левандовски забил 39 голов в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне

Бундеслига. «Бавария» разгромила аутсайдера «Гройтер Фюрт», Левандовски сделал дубль