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    У Томаса Мюллера выявлен коронавирус

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сдал положительный тест на COVID-19.

    32-летний футболист находится на самоизоляции. Он чувствует себя хорошо.

    • В этом сезоне Мюллер забил 10 голов и сделал 22 ассиста в 33 матчах.
    • Следующий соперник «Баварии» – «Айнтрахт» (26 февраля).

    Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по числу голов в 23 турах. Он сам его установил в прошлом сезоне

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    Бундеслига. «Бавария» разгромила аутсайдера «Гройтер Фюрт», Левандовски сделал дубль

    Источник: сайт «Баварии»

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