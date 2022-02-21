Агент Морелоса – об интересе «Зенита»: «Из России предложений не поступало»

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    «Эта информация не соответствует действительности. Из России предложений не поступало», — сказал Горман.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Баба Дуня за зенит 5 минут назад

      Бомжарня ни как не может уже угомониться! Все мало им! А толк видят все) Бетис не даст соврать))

      0
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      Рейтинг: +16058

      Garrincha58 53 минуты назад

      на воротах твой Морелос может стоять?

      0
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