Агент Морелоса – об интересе «Зенита»: «Из России предложений не поступало»

Майкл Горман, агент нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Эта информация не соответствует действительности. Из России предложений не поступало», — сказал Горман.

Колумбиец провел 34 матча в этом сезоне, забил 17 голов и сделал 6 ассистов.

Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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