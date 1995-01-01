Агент Кокорина – о травме: «Ничего серьезного!»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал травму игрока.

«Ничего серьезного! Скоро Кокорин будет в строю. Все нормально», – сказал агент.

Сообщалось, что у россиянина мышечная травма.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

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