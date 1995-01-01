Агент Кокорина – о травме: «Ничего серьезного!»

ну хорошо, а то все переживают.
Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал травму игрока.
«Ничего серьезного! Скоро Кокорин будет в строю. Все нормально», – сказал агент.
- Сообщалось, что у россиянина мышечная травма.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечной травмы
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