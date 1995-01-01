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    Агент Кокорина – о травме: «Ничего серьезного!»

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал травму игрока.

    «Ничего серьезного! Скоро Кокорин будет в строю. Все нормально», – сказал агент.

    • Сообщалось, что у россиянина мышечная травма.
    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

    Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечной травмы

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      111Hunter111 17 минут назад

      ну хорошо, а то все переживают.

      0
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      Рейтинг: +12938

      NewLife 26 минут назад

      Кроме зарплаты)

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