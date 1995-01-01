Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечной травмы

Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала состояние здоровья форварда Александра Кокорина, который в последних матчах не попадал в заявку команды.

«У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем», – сообщили в клубе.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

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