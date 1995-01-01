Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечной травмы

Как он медкомиссию проходил перед подписанием? В Спаме та же песня.
Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала состояние здоровья форварда Александра Кокорина, который в последних матчах не попадал в заявку команды.
«У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем», – сообщили в клубе.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
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