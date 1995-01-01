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    Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечной травмы

    Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала состояние здоровья форварда Александра Кокорина, который в последних матчах не попадал в заявку команды.

    «У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем», – сообщили в клубе.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

    Агент Кокорина – о травме: «Ничего серьезного!»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4517

      алдан2014 4 секунды назад

      Как он медкомиссию проходил перед подписанием? В Спаме та же песня.

      0
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      Рейтинг: +10

      fato44 22 минуты назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +13981

      Cleaner 1 час назад

      В каком баре тренируется? Главное, чтобы не в Кофемании...)))

      0
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      Рейтинг: +59063

      portero 1 час назад

      Кока с бокалами вина только тренируется. футбола больше не будет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      3meeeD 1 час назад

      Ждут они.Мне кажется они и сами забыли про него.

      1
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      Рейтинг: +1645

      GermanVo 1 час назад

      Этот человек к футболу уже никакого отношения не имеет. Зачем через день писать, что он травмированный? Про футболистов надо писать, если они голы забивают, пасы раздают или что-то в этом духе. А на Коко всем давно уже плевать.

      5
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      Рейтинг: +1526

      vmonomah17 > GermanVo 1 час назад

      По российским меркам он еще подает надежды и является кандидатом в сборную)))

      0
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      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки 1 час назад

      100% ждет предложение от бомжарни - те, видать, подсчитывают, сколько на нем смогут отмыть и распилить....

      0
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      Рейтинг: +463

      sergey610 1 час назад

      Что его вспоминать. Списанный в утиль.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1158

      Semargl18 2 часа назад

      "Он тренируется мы ждем" это описание всей карьеры кокушки

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      Рейтинг: +59063

      portero > Semargl18 1 час назад

      кстати да у него во всех командах затяжные травмы и восстановления были, в принципе филонить начал с самого начала...

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