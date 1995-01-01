Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    «Бетис» выиграл 9 из 11 последних матчей. Игра с «Зенитом» – в четверг

    «Бетис» обыграл «Мальорку» (2:1) в матче 25-го тура Примеры.

    Команда Мануэля Пеллегрини занимает второе место в чемпионате. Клуб выиграл 9 из 11 последних матчей. В шести из этих игр «Бетис» забил как минимум три гола.

    • «Бетис» сыграет с «Зенитом» 24 февраля в ответном стыковом матче Лиги Европы.
    • В первой игре в Санкт-Петербурге испанская команда победила со счетом 3:2.

    Романцев – о «Бетисе»: «Победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой»

    Аршавин – о матче с «Бетисом»: «Шансы «Зенита» невелики»

    Примера. «Бетис» победил «Мальорку» между матчами с «Зенитом»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15625

      paracetamol 2 часа назад

      Зенит победит если Семак сделает правильные выводы. Объективно Зенит сильнее, но тренер - швах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12355

      Fusballer 3 часа назад

      Не поможет это им. Зенит в ответке разгромит цыган. Дзюба парочку голов забьёт.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru