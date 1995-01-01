«Бетис» выиграл 9 из 11 последних матчей. Игра с «Зенитом» – в четверг

«Бетис» обыграл «Мальорку» (2:1) в матче 25-го тура Примеры.

Команда Мануэля Пеллегрини занимает второе место в чемпионате. Клуб выиграл 9 из 11 последних матчей. В шести из этих игр «Бетис» забил как минимум три гола.

«Бетис» сыграет с «Зенитом» 24 февраля в ответном стыковом матче Лиги Европы.

В первой игре в Санкт-Петербурге испанская команда победила со счетом 3:2.

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Примера. «Бетис» победил «Мальорку» между матчами с «Зенитом»