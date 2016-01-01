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    Лига 1. «Марсель» дома проиграл «Клермону», но остался на втором месте

    В 25-м туре чемпионата Франции «Марсель» на своем поле уступил «Клермону» со счетом 0:2.

    Несмотря на поражение, команда Хорхе Сампаоли сохранила за собой вторую строчку в таблице Лиги 1.

    Франция. Лига 1. 25-й тур

    Марсель – Клермон – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Байо, 13; 0:2 – Аллевина, 84.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    УЕФА открыл дело в отношении «Марселя» за баннер «Карабах – это Армения»

    Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты

    Лига 1. «Марсель» на выезде победил «Метц», «Страсбур» – «Анжер»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      Правдоруб100 2 часа назад

      Марсель и Интер уже не стесняются, рубят бабло во всю!!!!!

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