Лига 1. «Марсель» дома проиграл «Клермону», но остался на втором месте

Марсель и Интер уже не стесняются, рубят бабло во всю!!!!!
В 25-м туре чемпионата Франции «Марсель» на своем поле уступил «Клермону» со счетом 0:2.
Несмотря на поражение, команда Хорхе Сампаоли сохранила за собой вторую строчку в таблице Лиги 1.
Франция. Лига 1. 25-й тур
Голы: 0:1 – Байо, 13; 0:2 – Аллевина, 84.
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