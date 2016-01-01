Лига 1. «Марсель» дома проиграл «Клермону», но остался на втором месте

В 25-м туре чемпионата Франции «Марсель» на своем поле уступил «Клермону» со счетом 0:2.

Несмотря на поражение, команда Хорхе Сампаоли сохранила за собой вторую строчку в таблице Лиги 1.

Франция. Лига 1. 25-й тур

Марсель – Клермон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Байо, 13; 0:2 – Аллевина, 84.

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