Агент Эль-Ненни – о ЦСКА: «Трансфер сорвался, так как «Арсенал» не захотел отпускать Мохамеда»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни мог в зимнее трансферное окно перейти в ЦСКА. Об этом сообщил агент футболиста Вильям Д’Авила.

«Такой вариант действительно был. Почему трансфер сорвался? «Арсенал» не захотел отпускать Мохамеда», – сказал агент.

Эль-Ненни провел в этом сезоне 10 матчей и сделал 1 ассист.

Его контракт с «Арсеналом» истекает в конце сезона.

Рыночная цена 29-летнего египтянина – 9 миллионов евро.

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