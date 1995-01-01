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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лидс» – 4:2

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в гостевом матче 26-го тура АПЛ – 4:2.

    Голы в составе победителей забили Гарри Магуайр, Бруну Фернандеш, Фред и 19-летний шведский форвард Энтони Эланга.

    «МЮ» набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

    Англия. АПЛ. 26-й тур

    Лидс – Манчестер Юнайтед – 2:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Магуайр, 34; 0:2 – Фернандеш, 45+5; 1:1 – Родриго, 54; 2:2 – Рафинья, 54; 2:3 – Фред, 70; 2:4 – Эланга, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Магуайр забил пятый гол в сезоне

    Лингард вышел в старте «Манчестер Юнайтед» впервые за два года

    Рангник – о Флетчере: «Не знаю, какая у него роль в «МЮ», если честно»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14645

      Hektor 84 13 минут назад

      А претендент на лидерство пеналду чего не забивал

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