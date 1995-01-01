АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лидс» – 4:2

А претендент на лидерство пеналду чего не забивал
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в гостевом матче 26-го тура АПЛ – 4:2.
Голы в составе победителей забили Гарри Магуайр, Бруну Фернандеш, Фред и 19-летний шведский форвард Энтони Эланга.
«МЮ» набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Англия. АПЛ. 26-й тур
Лидс – Манчестер Юнайтед – 2:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Магуайр, 34; 0:2 – Фернандеш, 45+5; 1:1 – Родриго, 54; 2:2 – Рафинья, 54; 2:3 – Фред, 70; 2:4 – Эланга, 89.
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