Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси. Он играет в пять раз лучше других»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро высказался об игре Лионеля Месси за «ПСЖ».

«Французские СМИ убивают Месси. Лео хорошо играет.

Они смотрят матчи спиной? Лео играет в пять раз лучших других», – сказал Агуэро.

Месси провел в чемпионате Франции 15 матчей. У него 2 гола и 8 ассистов.

По итогам 2021 года Лео получил «Золотой мяч».

У Месси 8 голевых передач в 15 матчах Лиги 1

Матч с «Нантом» – 800-й для Месси на клубном уровне. У него 679 голов и 273 ассиста

Почеттино: «Месси – это и есть футбол. Он лучший игрок в мире»