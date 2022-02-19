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    Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси. Он играет в пять раз лучше других»

    Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро высказался об игре Лионеля Месси за «ПСЖ».

    «Французские СМИ убивают Месси. Лео хорошо играет.

    Они смотрят матчи спиной? Лео играет в пять раз лучших других», – сказал Агуэро.

    • Месси провел в чемпионате Франции 15 матчей. У него 2 гола и 8 ассистов.
    • По итогам 2021 года Лео получил «Золотой мяч».

    У Месси 8 голевых передач в 15 матчах Лиги 1

    Матч с «Нантом» – 800-й для Месси на клубном уровне. У него 679 голов и 273 ассиста

    Почеттино: «Месси – это и есть футбол. Он лучший игрок в мире»

    Источник: Marca

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