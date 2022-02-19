Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси. Он играет в пять раз лучше других»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро высказался об игре Лионеля Месси за «ПСЖ».
«Французские СМИ убивают Месси. Лео хорошо играет.
Они смотрят матчи спиной? Лео играет в пять раз лучших других», – сказал Агуэро.
- Месси провел в чемпионате Франции 15 матчей. У него 2 гола и 8 ассистов.
- По итогам 2021 года Лео получил «Золотой мяч».
У Месси 8 голевых передач в 15 матчах Лиги 1
Матч с «Нантом» – 800-й для Месси на клубном уровне. У него 679 голов и 273 ассиста
Почеттино: «Месси – это и есть футбол. Он лучший игрок в мире»