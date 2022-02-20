Бэйл, Марсело и Иско бесплатно уйдут из «Реала» летом. Клуб хочет продать Азара

Ладно первые двое. Один уже не хочет, другой уже не может. Но Иско играл в основе, футболист хорошего уровня, присел на лавку ведь уже давно. Не ужели не хочет еще попилить на высоком уровне?
Ряд игроков покинут «Реал» в конце сезона.
Из клуба уйдут Гарет Бэйл, Марсело и Иско. У них истекают контракты, «Реал» не станет предлагать им новые.
«Реал» также хочет продать Эдена Азара. Под вопросом будущее Марко Асенсио.
Руководство также собирается отпустить Хесуса Вальехо, Дани Себальоса и Мариано Диаса.
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