Бэйл, Марсело и Иско бесплатно уйдут из «Реала» летом. Клуб хочет продать Азара

Ряд игроков покинут «Реал» в конце сезона.

Из клуба уйдут Гарет Бэйл, Марсело и Иско. У них истекают контракты, «Реал» не станет предлагать им новые.

«Реал» также хочет продать Эдена Азара. Под вопросом будущее Марко Асенсио.

Руководство также собирается отпустить Хесуса Вальехо, Дани Себальоса и Мариано Диаса.

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