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    Бэйл, Марсело и Иско бесплатно уйдут из «Реала» летом. Клуб хочет продать Азара

    Ряд игроков покинут «Реал» в конце сезона.

    Из клуба уйдут Гарет Бэйл, Марсело и Иско. У них истекают контракты, «Реал» не станет предлагать им новые.

    «Реал» также хочет продать Эдена Азара. Под вопросом будущее Марко Асенсио.

    Руководство также собирается отпустить Хесуса Вальехо, Дани Себальоса и Мариано Диаса.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14635

      Hektor 84 55 минут назад

      Ладно первые двое. Один уже не хочет, другой уже не может. Но Иско играл в основе, футболист хорошего уровня, присел на лавку ведь уже давно. Не ужели не хочет еще попилить на высоком уровне?

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      Рейтинг: +4531

      FENIX-SL 58 минут назад

      понятное дело что Азара не должно быть в команде вообще))
      правда в сообществах Мадрида, глоры думают иначе

      цена 100 лямов
      за три года - меньше 10 мячей

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