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    Каррагер – о поражении «Сити» от «Тоттенхэма»: «Чемпионская гонка в АПЛ вернулась»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (2:3) в матче 26-го тура АПЛ.

    «Конечно, все по-прежнему зависит от «Сити», но самое замечательное, что чемпионская гонка вернулась.

    Мы не могли представить такого шесть недель назад», – сказал Каррагер.

    • «Сити» занимает первое место, опережая «Ливерпуль» на 6 очков.
    • У команды Юргена Клоппа игра в запасе.

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    Источник: Sky Sports

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