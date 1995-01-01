Каррагер – о поражении «Сити» от «Тоттенхэма»: «Чемпионская гонка в АПЛ вернулась»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (2:3) в матче 26-го тура АПЛ.

«Конечно, все по-прежнему зависит от «Сити», но самое замечательное, что чемпионская гонка вернулась.

Мы не могли представить такого шесть недель назад», – сказал Каррагер.

«Сити» занимает первое место, опережая «Ливерпуль» на 6 очков.

У команды Юргена Клоппа игра в запасе.

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