«ПСЖ» прервал серию из 15 матчей без поражений в Лиге 1

«ПСЖ» проиграл «Нанту» (1:3) на выезде в 25-м туре Лиги 1.

Парижский клуб прервал 15-матчевую серию без поражений в чемпионате (10 побед, 5 ничьих). «ПСЖ» не проигрывал с 3 октября – в 9-м туре парижане уступили «Ренну» (0:2).

Это 2-е поражение «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате.

Отрыв от идущего вторым «Марселя» – 13 очков.

«ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара

Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

«Нант» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм. В последний раз это получилось у «Монако» в 2020-м