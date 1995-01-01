Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    «ПСЖ» прервал серию из 15 матчей без поражений в Лиге 1

    «ПСЖ» проиграл «Нанту» (1:3) на выезде в 25-м туре Лиги 1.

    Парижский клуб прервал 15-матчевую серию без поражений в чемпионате (10 побед, 5 ничьих). «ПСЖ» не проигрывал с 3 октября – в 9-м туре парижане уступили «Ренну» (0:2).

    • Это 2-е поражение «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.
    • «ПСЖ» лидирует в чемпионате.
    • Отрыв от идущего вторым «Марселя» – 13 очков.

    «ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара

    Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Нанту», трижды пропустив в первом тайме. Месси провел 800-й матч на клубном уровне

    «Нант» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм. В последний раз это получилось у «Монако» в 2020-м

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru