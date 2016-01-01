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    Примера. «Реал» разгромил «Алавес» и укрепил лидерство. У Бензема гол и два ассиста

    «Реал» обыграл «Алавес» в матче 25-го тура Примеры.

    Мадридский клуб забил три безответных мяча. Отличились Марко Асенсио, Винисиус и Карим Бензема. Француз также отдал две голевые передачи.

    «Реал» укрепил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от «Севильи» до семи очков.

    Испания. Примера. 25-й тур

    Реал – Алавес – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Асенсио, 63; 2:0 – Винисиус, 80; 3:0 – Бензема (с пенальти), 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21103

      JTherry 28 минут назад

      у ПСЖ коленки затряслись перед выездом в Мадрид... "инопланетные", учитесь у Бензема бить пенальти...)

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