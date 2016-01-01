Примера. «Реал» разгромил «Алавес» и укрепил лидерство. У Бензема гол и два ассиста

«Реал» обыграл «Алавес» в матче 25-го тура Примеры.

Мадридский клуб забил три безответных мяча. Отличились Марко Асенсио, Винисиус и Карим Бензема. Француз также отдал две голевые передачи.

«Реал» укрепил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от «Севильи» до семи очков.

Испания. Примера. 25-й тур

Реал – Алавес – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Асенсио, 63; 2:0 – Винисиус, 80; 3:0 – Бензема (с пенальти), 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

«Реал» может купить Холанда летом и оставить его в «Боруссии» на год

Анчелотти: «В матче с «ПСЖ» пострадал имидж «Реала»

«Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)