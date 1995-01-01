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    АПЛ. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Вест Хэмом», продлив серию без поражений до шести матчей

    В 26-м туре АПЛ «Вест Хэм» и «Ньюкасл» победителя не выявили.

    Команды обменялись голами в первом тайме – в итоге ничья 1:1.

    Беспроигрышная серия «Ньюкасла» в чемпионате достигла шести матчей – три победы и три ничьи.

    Англия. АПЛ. 26-й тур

    Вест Хэм – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Доусон, 32; 1:1 – Уиллок, 45+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58983

      portero 7 минут назад

      В следующем туре выиграют и уйдут подальше от зоны вылета...

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