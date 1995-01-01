АПЛ. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Вест Хэмом», продлив серию без поражений до шести матчей

В 26-м туре АПЛ «Вест Хэм» и «Ньюкасл» победителя не выявили.

Команды обменялись голами в первом тайме – в итоге ничья 1:1.

Беспроигрышная серия «Ньюкасла» в чемпионате достигла шести матчей – три победы и три ничьи.

Англия. АПЛ. 26-й тур

Вест Хэм – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Доусон, 32; 1:1 – Уиллок, 45+1.

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