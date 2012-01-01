«Бавария», «ПСЖ» и «Рома» – претенденты на Роналду (The Sun)

Рома сразу мимо,Баварии он не к чему(только для портфолио).В сухом остатке Париж,но у многих сбудется детская мечта......две примы в одной команде.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить команду летом.
По информации The Sun, у португальца есть три варианта продолжения карьеры – «Бавария», «ПСЖ» и «Рома».
- В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
- Рыночная стоимость нападающего – 35 миллионов евро.
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