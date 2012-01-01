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    «Бавария», «ПСЖ» и «Рома» – претенденты на Роналду (The Sun)

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить команду летом.

    По информации The Sun, у португальца есть три варианта продолжения карьеры – «Бавария», «ПСЖ» и «Рома».

    • В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
    • Рыночная стоимость нападающего – 35 миллионов евро.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +502

      Demgel 1 час назад

      Рома сразу мимо,Баварии он не к чему(только для портфолио).В сухом остатке Париж,но у многих сбудется детская мечта......две примы в одной команде.

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      Рейтинг: +1384

      Тазит > Demgel 37 минут назад

      Перегрызутся. Лучше в Баварию.

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      Рейтинг: +1095

      стоп кран > Demgel 2 минуты назад

      Ваще то по человечески будет понятно если КриРо останется в МЮ. Он там начинал. Ведь именно поэтому болелы МЮ , узнав о том, что Рон после Ювентуса будет в МЮ , сказали --Он вернулся.
      Но у футболистов свои планы....Поживем -увидим.

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