«Бавария», «ПСЖ» и «Рома» – претенденты на Роналду (The Sun)

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить команду летом.

По информации The Sun, у португальца есть три варианта продолжения карьеры – «Бавария», «ПСЖ» и «Рома».

В этом сезоне Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Он вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

Рыночная стоимость нападающего – 35 миллионов евро.

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