Миранчук и Кокорин пропустят матч «Фиорентина» – «Аталанта» («СЭ»)

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Российские футболисты Александр Кокорин и Алексей Миранчук продолжают восстанавливаться после травм.
По этой причине оба игрока не примут участие в матче 26-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Аталантой».
- Кокорин не играет с 10 января.
- Миранчук не выходит на поле с 22 января.
- «Фиорентина» примет «Аталанту» в воскресенье в 14:30 мск.
Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей
Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем
Зарема – о Кокорине в «Уфе»: «Пусть еще массажиста возьмут и расписку за незабитые голы»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.