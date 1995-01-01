Миранчук и Кокорин пропустят матч «Фиорентина» – «Аталанта» («СЭ»)

Российские футболисты Александр Кокорин и Алексей Миранчук продолжают восстанавливаться после травм.

По этой причине оба игрока не примут участие в матче 26-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Аталантой».

Кокорин не играет с 10 января.

Миранчук не выходит на поле с 22 января.

«Фиорентина» примет «Аталанту» в воскресенье в 14:30 мск.

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