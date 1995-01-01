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    Миранчук и Кокорин пропустят матч «Фиорентина» – «Аталанта» («СЭ»)

    Российские футболисты Александр Кокорин и Алексей Миранчук продолжают восстанавливаться после травм.

    По этой причине оба игрока не примут участие в матче 26-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Аталантой».

    • Кокорин не играет с 10 января.
    • Миранчук не выходит на поле с 22 января.
    • «Фиорентина» примет «Аталанту» в воскресенье в 14:30 мск.

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    Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      fato40 13 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +12

      Вячеслав Правдорубов 25 минут назад

      Ой горе, то! Ой горе, то како?! Играть то не играл, а травмы получает регулярно, а ведь ещё ни одного стула в руках не держал?!

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      Рейтинг: +13942

      Cleaner 1 час назад

      Ну ничего страшного. На следующий год поправятся, наберут форму и сыграют друг с другом за свои команды...)

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      Рейтинг: +12

      Вячеслав Правдорубов > Cleaner 20 минут назад

      Сыграют наверное в покер или в буру на "золотую урну"?!

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