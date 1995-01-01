Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    «Манчестер Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт

    Будущее вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга остается неопределенным.

    Если 27-летний футболист не продлит контракт, истекающий в 2023 году, то его могут продать по окончании сезона.

    «Сити» хотел бы заработать на трансфере англичанина более 50 миллионов фунтов.

    • В этом сезоне Стерлинг забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
    • Он выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года.

    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Норвич» и упрочил лидерство до 12 очков, у Стерлинга хет-трик

    Стерлинг – лучший игрок АПЛ в декабре

    «Барселона» отказалась от подписания Стерлинга и Зиеша (Фабрицио Романо)

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru