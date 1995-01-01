«Манчестер Сити» может продать Стерлинга, если он не продлит контракт

Будущее вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга остается неопределенным.

Если 27-летний футболист не продлит контракт, истекающий в 2023 году, то его могут продать по окончании сезона.

«Сити» хотел бы заработать на трансфере англичанина более 50 миллионов фунтов.

В этом сезоне Стерлинг забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

Он выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года.

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