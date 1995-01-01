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    Фергюсон: «Система VAR сводит меня с ума»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о своем отношении к использованию видеоповторов в футболе.

    «Система VAR сводит меня с ума. Я не понимаю этих вещей», – сказал шотландец в интервью Bild.

    • Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год, после чего закончил карьеру.
    • VAR начали массово использовать с 2018 года.

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    Источник: Sport Bild

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