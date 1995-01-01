Фергюсон: «Система VAR сводит меня с ума»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о своем отношении к использованию видеоповторов в футболе.

«Система VAR сводит меня с ума. Я не понимаю этих вещей», – сказал шотландец в интервью Bild.

Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год, после чего закончил карьеру.

VAR начали массово использовать с 2018 года.

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