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    «Ростов» объявил о переходе Тошевски в словацкий «Земплин»

    Форвард Давид Тошевски покинул «Ростов» на правах аренды.

    20-летний футболист перешел в словацкий «Земплин».

    Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца 2022 года.

    • В июле 2020 года «Ростов» купил Тошевски за 1 миллион евро.
    • С тех пор он провел 7 матчей, дважды уходил в аренду.
    • Контракт македонца с клубом действует до 2025 года.

    Товарищеский матч. «Ростов» победил «Мольде» благодаря голам Полоза и Соу

    Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ»

    Сигурдссон – о российских футболистах: «Я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог получать такие деньги»

    Источник: твиттер «Ростова»

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