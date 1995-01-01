«Ростов» объявил о переходе Тошевски в словацкий «Земплин»

Форвард Давид Тошевски покинул «Ростов» на правах аренды.
20-летний футболист перешел в словацкий «Земплин».
Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца 2022 года.
- В июле 2020 года «Ростов» купил Тошевски за 1 миллион евро.
- С тех пор он провел 7 матчей, дважды уходил в аренду.
- Контракт македонца с клубом действует до 2025 года.
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