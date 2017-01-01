«Реал» может купить Холанда летом и оставить его в «Боруссии» на год

«Реал» работает над трансфером форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации Sky Sport Germany, есть вариант, что мадридский клуб выкупит права на игрока летом 2022 года и оставит его в нынешней команде.

В «Реале» предпочитают, чтобы переход норвежца состоялся в 2023 году, когда истечет контракт Карима Бензема.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Рыночная стоимость нападающего – 150 миллионов евро.

«Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)

Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

Директор «Барсы» Алемани – о Холанде: «Мы хотим сделать конкурентоспособный состав, не могу называть имена»