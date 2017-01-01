«Реал» может купить Холанда летом и оставить его в «Боруссии» на год

«Реал» работает над трансфером форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
По информации Sky Sport Germany, есть вариант, что мадридский клуб выкупит права на игрока летом 2022 года и оставит его в нынешней команде.
В «Реале» предпочитают, чтобы переход норвежца состоялся в 2023 году, когда истечет контракт Карима Бензема.
- В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Рыночная стоимость нападающего – 150 миллионов евро.
«Реал» заключил предварительное соглашение с представителями Холанда (Sport.es)
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