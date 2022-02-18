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    «Интер» продлил контракты с гендиректором Мароттой и еще двумя менеджерами

    «Интер» объявил о заключении новых соглашений с тремя менеджерами клуба.

    Контракты продлены с генеральным директором Беппе Мароттой, спортивным директором Пьеро Аузилио и заместителем спортивного директора Дарио Баччином.

    Во всех случаях сотрудничество рассчитано до 2025 года.

    • «Интер» идет на 2-м месте в Серии А.
    • В первом матче 1/8 финала ЛЧ команда дома проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    «Интер» может подписать Дибалу, Скамакку или Дэвида в случае продажи Лаутаро

    Салах – второй игрок в истории ЛЧ, забивший «Милану» и «Интеру» в ходе одного сезона

    Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Интер» – 2:0

    Источник: сайт «Интера»

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