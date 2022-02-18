«Интер» продлил контракты с гендиректором Мароттой и еще двумя менеджерами

«Интер» объявил о заключении новых соглашений с тремя менеджерами клуба.

Контракты продлены с генеральным директором Беппе Мароттой, спортивным директором Пьеро Аузилио и заместителем спортивного директора Дарио Баччином.

Во всех случаях сотрудничество рассчитано до 2025 года.

«Интер» идет на 2-м месте в Серии А.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ команда дома проиграла «Ливерпулю» (0:2).

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