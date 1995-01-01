«Крылья Советов» отдали Прищепу в аренду «Велесу»

«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Дмитрия Прищепы в «Велес».
Клубы согласовали годичную аренду 20-летнего футболиста.
- Белорус выступает за «Крылья» с февраля 2021 года.
- На его счету 4 матча в составе основной команды и 8 игр за молодeжные «Крылья».
- «Велес» идет на 10-м месте в таблице ФНЛ.
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