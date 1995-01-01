Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    «Крылья Советов» отдали Прищепу в аренду «Велесу»

    «Крылья Советов» объявили о переходе защитника Дмитрия Прищепы в «Велес».

    Клубы согласовали годичную аренду 20-летнего футболиста.

    • Белорус выступает за «Крылья» с февраля 2021 года.
    • На его счету 4 матча в составе основной команды и 8 игр за молодeжные «Крылья».
    • «Велес» идет на 10-м месте в таблице ФНЛ.

    «Крылья Советов» арендуют у «Сочи» Барача (Metaratings)

    «Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой

    Защитник «Крыльев» Горшков подтвердил интерес со стороны «Галатасарая»

    Источник: сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru