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    Триппьер может пропустить остаток сезона из-за перелома ноги

    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не исключил, что текущий сезон для защитника Кирана Триппьера досрочно завершен.

    «Мы надеемся, что Киран вернется до конца сезона, но очевидно, что у него серьезная травма», – сказал Хау.

    • Триппьер перешел в «Ньюкасл» в январе из «Атлетико» за 15 миллионов евро.
    • Он забил 2 гола в 5 матчах.
    • У 31-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы.

    Триппьер – лидер сезона в АПЛ по голам со штрафных. Он перешел в «Ньюкасл» месяц назад

    Зимний новичок «Ньюкасла» Триппьер сломал ногу. У него 2 гола в 2 последних играх

    Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1

    Источник: Goal.com

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