Триппьер может пропустить остаток сезона из-за перелома ноги

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не исключил, что текущий сезон для защитника Кирана Триппьера досрочно завершен.
«Мы надеемся, что Киран вернется до конца сезона, но очевидно, что у него серьезная травма», – сказал Хау.
- Триппьер перешел в «Ньюкасл» в январе из «Атлетико» за 15 миллионов евро.
- Он забил 2 гола в 5 матчах.
- У 31-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы.
Триппьер – лидер сезона в АПЛ по голам со штрафных. Он перешел в «Ньюкасл» месяц назад
Зимний новичок «Ньюкасла» Триппьер сломал ногу. У него 2 гола в 2 последних играх
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1