Триппьер может пропустить остаток сезона из-за перелома ноги

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау не исключил, что текущий сезон для защитника Кирана Триппьера досрочно завершен.

«Мы надеемся, что Киран вернется до конца сезона, но очевидно, что у него серьезная травма», – сказал Хау.

Триппьер перешел в «Ньюкасл» в январе из «Атлетико» за 15 миллионов евро.

Он забил 2 гола в 5 матчах.

У 31-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы.

Триппьер – лидер сезона в АПЛ по голам со штрафных. Он перешел в «Ньюкасл» месяц назад

Зимний новичок «Ньюкасла» Триппьер сломал ногу. У него 2 гола в 2 последних играх

Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1