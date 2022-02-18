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    ЦСКА за пять дней до дерби со «Спартаком» проведет контрольный матч с последней командой ФНЛ «Текстильщиком» (Сергей Ильев)

    ЦСКА 21 февраля проведет контрольный матч с «Текстильщиком» из ФНЛ, сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев. Вероятно, игра пройдет в закрытом режиме.

    В «Текстильщике» работают бывшие тренеры ЦСКА Александр Аксенов и Максим Боков.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    18.02.2022 23:57
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