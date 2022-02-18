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    Фред – о слухах о конфликте в «МЮ»: «Наша раздевалка великолепна. Я включаю музыку для разрядки игроков»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о слухах о внутреннем конфликте в клубе. По словам бразильца, в раздевалке все хорошо.

    «Наша раздевалка действительно хороша. Вокруг нее много фальшивых новостей и слухов, но наша раздевалка великолепна. Мы работаем вместе, и у всех нас одни и те же цели и задачи.

    Я думаю, что важно приносить немного разрядки в раздевалку. Некоторые игроки могут иногда расстраиваться или раздражаться, поэтому я стараюсь создать позитивную атмосферу и оживить ситуацию, включив музыку», – рассказал Фред.

    • «МЮ» идет в АПЛ 4-м.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб сыграет с «Атлетико».
    • Фред до «МЮ» играл за «Шахтер».

    «МЮ» не проиграл в последних 11 матчах Фреда в стартовом составе

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    Источник: Sky Sports

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    18.02.2022 23:08
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