Фред – о слухах о конфликте в «МЮ»: «Наша раздевалка великолепна. Я включаю музыку для разрядки игроков»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о слухах о внутреннем конфликте в клубе. По словам бразильца, в раздевалке все хорошо.

«Наша раздевалка действительно хороша. Вокруг нее много фальшивых новостей и слухов, но наша раздевалка великолепна. Мы работаем вместе, и у всех нас одни и те же цели и задачи.

Я думаю, что важно приносить немного разрядки в раздевалку. Некоторые игроки могут иногда расстраиваться или раздражаться, поэтому я стараюсь создать позитивную атмосферу и оживить ситуацию, включив музыку», – рассказал Фред.

«МЮ» идет в АПЛ 4-м.

В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб сыграет с «Атлетико».

Фред до «МЮ» играл за «Шахтер».

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