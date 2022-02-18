Фред – о слухах о конфликте в «МЮ»: «Наша раздевалка великолепна. Я включаю музыку для разрядки игроков»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о слухах о внутреннем конфликте в клубе. По словам бразильца, в раздевалке все хорошо.

«Наша раздевалка действительно хороша. Вокруг нее много фальшивых новостей и слухов, но наша раздевалка великолепна. Мы работаем вместе, и у всех нас одни и те же цели и задачи.

Я думаю, что важно приносить немного разрядки в раздевалку. Некоторые игроки могут иногда расстраиваться или раздражаться, поэтому я стараюсь создать позитивную атмосферу и оживить ситуацию, включив музыку», – рассказал Фред.