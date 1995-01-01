Фред: «Рангник – топ-тренер»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о главном тренере Ральфе Рангнике. У них есть взаимопонимание.

«Он топ-тренер, который прибыл в клуб, чтобы помочь нам. Ральф хочет, чтобы я делал все возможное. Он знает, какая у меня энергия, знает мои качества», – сказал бразилец.

Рангник принял клуб осенью.

Ранее он работал в «Локомотиве».

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