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    Товарищеский матч. «Спартак» за восемь дней до дерби с ЦСКА разгромил «Нефтехимик»

    «Спартак» в товарищеском матче победил «Нефтехимик» из ФНЛ. Счет оказался разгромным, встреча проходила в закрытом режиме. По договоренности клубы не опубликовали составы и авторов голов.

    26 февраля «Спартак» возобновит сезон РПЛ дерби против ЦСКА.

    Товарищеский матч

    Спартак (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:0

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии17
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      Рейтинг: +11206

      playsh 11 минут назад

      Маразм крепчает.Легче было сыграть в костюмах зайчиков-побегайчиков,тогда даже на Открытие банк Арена никто никого бы не узнал - бегали одни уши.

      0
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      Рейтинг: +13

      Сделаны из Дерева 23 минуты назад

      Коней то же самое ждет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      ALEX ML 42 минуты назад

      Нефтехимик что то топовое в сочетании, а откуда эти богатые люди?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5848

      Добрый Бобер 48 минут назад

      Посмотрим, посмотрим...

      1
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      Рейтинг: +10296

      ivany4 1 час назад

      Заголовок - заинтриговал.
      Счет - разочаровал.
      За неделю до дерби всея Руси, Спартак должен давать фору в 3 мяча команде из ФНЛ и выигрывать с разницей в 3 мяча.))
      Дальнейших успехов в подготовке к сезону!

      2
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      Рейтинг: +13930

      Cleaner 1 час назад

      ЦСКА после такого успеха Спартака нужно сниматься с чемпионата...)))

      4
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      Рейтинг: +13

      Сделаны из Дерева > Cleaner 23 минуты назад

      Шутка вообще безпонтовая)))

      1
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      Рейтинг: +94212

      zigbert 1 час назад

      Неплохо. Пусть даже без фамилий игроков и авторов голов.

      7
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      Рейтинг: +21038

      JTherry > zigbert 1 час назад

      матч прошел в закрытом режиме, клубы договорились не публиковать составы и авторов голов...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +21038

      JTherry > zigbert 27 минут назад

      поговаривают, что забили - Зобнин (2) и Прмес (1)...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      Demgel > JTherry 19 минут назад

      Понижение в ЗП Роману наконец-то помогло))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31625

      oyabun 1 час назад

      И почему же нельзя опубликовать составы и кто забивал?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21038

      JTherry > oyabun 1 час назад

      Ваноли засекретил...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      Завулон new new 1 час назад

      Если 3-0 это разгромный счёт ,то 7-1 это что?

      2
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      ...
      Рейтинг: +13930

      Cleaner > Завулон new new 1 час назад

      7:1 это подарок к 100-летию!..)

      2
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      Рейтинг: +460

      Demgel > Cleaner 18 минут назад

      Вчерашний подарок от ФК Газпрома,вот уж спасибо Питеру за это(

      0
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      ...
      Рейтинг: +1305

      Форвард 79 > Завулон new new 16 минут назад

      7:1 это такие же три очка, как и 1:0))

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