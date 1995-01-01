Товарищеский матч. «Спартак» за восемь дней до дерби с ЦСКА разгромил «Нефтехимик»

«Спартак» в товарищеском матче победил «Нефтехимик» из ФНЛ. Счет оказался разгромным, встреча проходила в закрытом режиме. По договоренности клубы не опубликовали составы и авторов голов.

26 февраля «Спартак» возобновит сезон РПЛ дерби против ЦСКА.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:0

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