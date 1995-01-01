Рангник: «Атмосфера в «МЮ» стала лучше, чем две недели назад»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об атмосфере в команде. Она улучшается.
«Атмосфера лучше, чем пару недель назад, потому что игроки без практики ушли в аренду», – сказал немец.
- Рангник принял клуб осенью.
- Ранее он работал в «Локомотиве».
- «МЮ» идет в АПЛ 4-м.
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