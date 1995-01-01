Агент: «Малком хочет остаться в «Зените». Он никуда не уйдет»

Если ниже вчерашнего уровня не упадет, пусть игрет.
Думаю, может лучше.
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, сообщил, что игрок связывает свое будущее с петербургским клубом.
«Малком никуда не уйдет. Он хочет остаться в «Зените», – сказал агент.
- В этом сезоне Малком провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
- В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Контракт бразильца рассчитан до 2024 года.
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