Агент: «Малком хочет остаться в «Зените». Он никуда не уйдет»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, сообщил, что игрок связывает свое будущее с петербургским клубом.

«Малком никуда не уйдет. Он хочет остаться в «Зените», – сказал агент.

В этом сезоне Малком провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Контракт бразильца рассчитан до 2024 года.

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