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    Агент: «Малком хочет остаться в «Зените». Он никуда не уйдет»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, сообщил, что игрок связывает свое будущее с петербургским клубом.

    «Малком никуда не уйдет. Он хочет остаться в «Зените», – сказал агент.

    • В этом сезоне Малком провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
    • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Контракт бразильца рассчитан до 2024 года.

    Малком – о 2:3 с «Бетисом»: «Через неделю нужно играть так, как во втором тайме»

    Клаудиньо: «Малком сказал в Токио: «Совершишь большую ошибку, если не перейдешь в «Зенит»

    Малком – о «Бетисе»: «Пусть считают себя фаворитами. «Зенит» может играть с кем угодно»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3701

      Питерский князь 21 минуту назад

      Если ниже вчерашнего уровня не упадет, пусть игрет.
      Думаю, может лучше.

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      Рейтинг: +494

      Suvorov51 27 минут назад

      Да он сейчас не тот. что был. да и кому он нужен.бомжатник платит столько. что в европе он таких зарплат не увидит. так что он это понимает

      0
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      Рейтинг: +14087

      житель СПб 32 минуты назад

      Хотя для серьезного игрока отсутствие еврокубков является серьезной проблемой...

      0
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      Рейтинг: +3223

      Иван Петров 1986 34 минуты назад

      Да куда же от таких денег уходить. Будет г..но жрать, но будет тут сидеть.

      0
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      Рейтинг: +459

      Demgel 43 минуты назад

      Чемпионство РПЛ бразильцу понравилось,хотя 40 лямов это трансферный зашквар(

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      Рейтинг: +12

      Сделаны из Дерева 44 минуты назад

      От такой кормушки с помойки не кто не хочет уходить))

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