«Лестер» продлил контракт с защитником Перейрой

Правый защитник Рикарду Перейра заключил новое соглашение с «Лестером».
Стороны продлили контракт до июня 2026 года.
- 28-летний португалец выступает за «Лестер» с 2018 года.
- В активе Перейры 7 голов и 13 ассистов в 103 матчах.
#Ricardo2026@ricbpereira has extended his stay with the Foxes— Leicester City (@LCFC) February 18, 2022
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