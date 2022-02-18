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    «Лестер» продлил контракт с защитником Перейрой

    Правый защитник Рикарду Перейра заключил новое соглашение с «Лестером».

    Стороны продлили контракт до июня 2026 года.

    • 28-летний португалец выступает за «Лестер» с 2018 года.
    • В активе Перейры 7 голов и 13 ассистов в 103 матчах.

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    Источник: сайт «Лестера»

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