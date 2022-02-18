Рангник – о требовании Роналду сделать его капитаном «МЮ» вместо Магуайра: «Полнейшая чушь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отреагировал на слухи о конфликте между Гарри Магуайром и Криштиану Роналду.

По информации Mirror, португалец потребовал отобрать у англичанина статус капитана и передать повязку ему.

«Это полнейшая чушь. Я ни разу не обсуждал смену капитана. Таких разговоров не было ни с Гарри, ни с Криштиану.

Для меня этот вопрос никогда не был проблемой. Выбор капитана – моя задача, и нет причин обговаривать это с кем-либо еще.

Магуайр – капитан и останется капитаном до конца сезона. Больше мне нечего сказать по этому поводу», – сказал Рангник.