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    Рангник – о требовании Роналду сделать его капитаном «МЮ» вместо Магуайра: «Полнейшая чушь»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отреагировал на слухи о конфликте между Гарри Магуайром и Криштиану Роналду.

    По информации Mirror, португалец потребовал отобрать у англичанина статус капитана и передать повязку ему.

    «Это полнейшая чушь. Я ни разу не обсуждал смену капитана. Таких разговоров не было ни с Гарри, ни с Криштиану.

    Для меня этот вопрос никогда не был проблемой. Выбор капитана – моя задача, и нет причин обговаривать это с кем-либо еще.

    Магуайр – капитан и останется капитаном до конца сезона. Больше мне нечего сказать по этому поводу», – сказал Рангник.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4933

      AtticusFinch 26 минут назад

      Кто распускает эти слухи? уборщица что ли или водитель клубного автобуса?

      0
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      Рейтинг: +1294

      Sedoi_Goblin 40 минут назад

      Ну, с выслугой, Роналду подполковник,не меньше))))

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