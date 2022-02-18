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    Фати восстановится от травмы не раньше конца апреля (AS)

    Стало известно, когда может вернуться в строй нападающий «Барселоны» Ансу Фати.

    В лучшем случае 19-летний футболист восстановится от травмы левого бедра в конце апреля.

    В каталонском клубе считают, что вингер способен провести пять-шесть матчей в конце сезона.

    • Фати отказался от операции, чтобы сократить сроки лечения.
    • Он не выходит на поле с 20 января.
    • В этом сезоне форвард провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

    Фати отказался от операции. Он пропустит от 6 до 8 недель

    Фати рискует пропустить остаток сезона, если согласится на операцию

    Фати может потребоваться операция из-за травмы бицепса бедра

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:29
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