Фати восстановится от травмы не раньше конца апреля (AS)

Стало известно, когда может вернуться в строй нападающий «Барселоны» Ансу Фати.

В лучшем случае 19-летний футболист восстановится от травмы левого бедра в конце апреля.

В каталонском клубе считают, что вингер способен провести пять-шесть матчей в конце сезона.

Фати отказался от операции, чтобы сократить сроки лечения.

Он не выходит на поле с 20 января.

В этом сезоне форвард провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Фати отказался от операции. Он пропустит от 6 до 8 недель

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